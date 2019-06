Viele Freiwillige engagieren sich 18 Jahren für ein nationales Feuerwehmuseum. Die Regierung könnte jetzt auch mal mitziehen.

Unterstützt die Enthusiasten

Diana HOFFMANN Viele Freiwillige engagieren sich 18 Jahren für ein nationales Feuerwehmuseum. Die Regierung könnte jetzt auch mal mitziehen.

Die Idee eines nationalen Feuerwehrmuseums, wie sie von der Museumskommission präsentiert wird, lässt von einem Ort wie dem Naturkundemuseum in New York träumen. Selbstverständlich viel kleiner!



Schätze fürs Feuerwehrmuseum Plötzlich ist ein nationales Feuerwehrmuseum wieder Thema. Mit Ministerin Taina Bofferding erhoffen sich die Verantwortlichen neuen Schwung.

Die Verantwortlichen haben verstanden, dass es mehr braucht als eine Halle, um ihre Fahrzeuge auszustellen, die lediglich Feuerwehrverrückte anziehen würde. Sie wollen auf Interaktivität setzen und nicht auf Vitrinen und Plakate. Ein solches Museum könnte ein Aushängeschild für Luxemburg werden.



Gerade in der momentanen Selbstfindungsphase namens Nationbranding wird eine Umsetzung des Konzeptes wahrscheinlicher denn je. Dies, 18 Jahre nachdem die Idee zum ersten Mal konkreter wurde.



Warten auf das Feuerwehrmuseum: Provisorisch hält länger Seit den 1990er-Jahren reifen die Pläne für ein Feuerwehrmuseum. Doch das Ausstellungsmaterialin wechselnden Lagerhallen dem nagenden Zahn der Zeit ausgesetzt. Nun soll in Colmar-Berg ein weiteres Provisorium entstehen.

Das Konzept sollte mittlerweile seine Reife erlangt haben und die Unterstützung der Regierung erhalten, die nötig ist. Und falls am Ende auch nicht ganz in der Größenordnung, wie es die Verantwortlichen sich erhoffen, dann doch zumindest in einer gebührenden Form, um die Menschen, die sich heute, morgen und gestern für andere einsetzen, zu würdigen.