Unternehmer Eric Lux auf Ideenfang

Dass ein privater Unternehmer bei der Entwicklung eines Stadtviertel auf Bürgerbeteiligung setzt, ist in Luxemburg Neuland. Diesen Weg geht aber Eric Lux bei der Urbanisierung der Rout Lëns in Esch.

Interview: Nicolas Anen und Luc Ewen

Am Samstag findet der erste von zwei Workshops zur Entwicklung der Escher Industriebrache Lentille Terres Rouges statt, die mittlerweile in Rout Lëns umgenannt wurde. Einladen tut kein öffentlicher Träger, sondern die private Firma Iko Real Estate, die das Gelände von ArcelorMittal kaufen und zu einem CO2-neutralen Stadtviertel entwickeln will. Der CEO von Iko, Eric Lux, ließ sich auf ein Gespräch mit dem LW ein.

Eric Lux, woher stammt Ihr Interesse, die Rout Lëns entwickeln zu wollen? ...