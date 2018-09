Unterführung vor Eröffnung

Am Dienstag soll die neue Unterführung in Schifflingen für den Verkehr geöffnet werden. Parallel dazu werden zwei Bahnübergänge mit Betonblöcke für den Verkehr blockiert.

Der 25. September 2018 darf in späteren Chroniken über das Gemeindeleben in Schifflingen nicht fehlen. Im Laufe des Tages soll die Unterführung, die unterhalb der Zughaltestelle führt, in Betrieb genommen werden. Danach werden Betonblöcke an den Bahnübergängen beidseitig des Rathauses installiert werden. Dies, um den Verkehr an einer Durchfahrt zu hindern.



Für Fußgänger weiterhin passierbar



Fußgänger und Radfahrer werden aber weiterhin die Bahnübergänge nutzen können, erklärt Bürgermeister Paul Weimerskirch ...