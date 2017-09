(clau) - Über Mobilität wird derzeit viel diskutiert – ein Blick auf die dicht befahrenen Straßen der Hauptstadt genügt, um zu verstehen, warum. So liegt ein Schwerpunkt der diesjährigen „Europäischen Mobilitätswoche“, die am Samstag, dem 16. September beginnt und bis nächste Woche Freitag, den 22. September dauert, auch auf den umweltfreundlichen Alternativen zum Auto.

Darüber hinaus spielt dieses Jahr die „kollaborative Mobilität „ eine besondere Rolle. Die Nutzung eines einzigen Fahrzeuges durch mehrere Personen (Carsharing) und die Bildung von Fahrgemeinschaften (Carpooling) sollen demnach durch verschiedene Projekte gefördert werden; auch über die Landesgrenzen Luxemburgs hinaus.

Mobil - auch ohne Auto



Des Weiteren organisieren verschiedene Gemeinden autofreie Tage, in Luxemburg-Stadt werden zu diesem Zweck am kommenden Sonntag einige Straßen gesperrt. An diesem Tag wird außerdem die neue Fahrradbrücke unterhalb des Pont Adolphe eingeweiht.



Während der „Europäischen Mobilitätswoche“ sollen demnach viele kleine, aber wichtige Schritte unternommen werden, um Mobilität in Zukunft sauber, gemeinschaftlich und intelligent zu gestalten. Weitere Informationen zu den einzelnen Kampagnen gibt es im Internet.

www.mobiliteitswoch.lu