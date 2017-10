(SH) - In der Rue des Romains in Senningerberg hat ein Mann am Donnerstag gegen 18.20 Uhr die Kontrolle über seinen Rollator verloren. Dadurch fiel er in den Straßengraben und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.



Da der Mann jedoch unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

