Unsittliche Berührung: Freispruch gefordert

Es sei keine gute Idee gewesen, die 15-jährige Tochter seiner Lebensgefährtin einzucremen, die Absicht der unsittlichen Berührung fehle aber wohl. Deshalb darf der Mann auf einen Freispruch hoffen.

(SH) - Es sind schwere Vorwürfe, die ein 16-jähriges Mädchen im April 2014 in einem Brief an die Jugendrichterin gegen seine Mutter sowie deren Lebenspartner erhebt ...