Hallo! Hier bin ich wieder! In der Kinderkolumne vor zwei Monaten hatte ich Dir Ben vorgestellt. Zusammen hatten wir die Kirche in Alzingen entdeckt und dort auch an einer Taufe teilgenommen. Heute möchte ich dir kurz etwas über Max erzählen. Max ist acht Jahre alt und gehört gemeinsam mit Timmy, Chiara und Julia zu unserer MessdienerInnentruppe.



„Heute Morgen in Hellingen und gestern Abend in Frisingen wurde von Peter gesprochen. Es war die gleiche Geschichte.“ Mit diesen Worten fasste Max während der Heimfahrt nach dem Gottesdienst sein Kirchenerlebnis zusammen. Und tatsächlich berichtete das Sonntagsevangelium von Peter, oder besser gesagt von Simon Petrus, der von Jesus gelobt wurde, weil er eine richtige und gute Antwort gegeben hatte. Petrus hatte nämlich erkannt, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes sei. Und Max hatte dann noch weitere Fragen. „Hat Gott wirklich die Welt gemacht? Ist der Himmel unendlich? Kann mich meine verstorbene Oma sehen? Wer ist Jesus und wohnt er wirklich in der Kirche?“



Foto: Shutterstock

Abschließend dann auch noch eine lustige Geschichte vom kleinen Joe. Er ist dreijährig und gehört zu den Enkelkindern meiner Familie. Um neun Uhr feierten wir in der Kirche in Düdelingen die Messe. Joe lag auf der Kirchenbank, er ruhte sich beim Küster aus und bewunderte die Wandmalereien. Beim Opfergang brachte er dann das Wasser zum Altar. Plötzlich blieb er vor dem großen Holzkreuz stehen, zeigte auf den gekreuzigten Christus und sagte: „Do hänkt e Monni!“



Edmond Ries

Foto: Chris Karaba

Nach dem Gottesdienst versuchte ich, ihm dann zu erklären, wer dieser „Monni“ sei. Ich gebe zu … wir müssen noch einmal auf diese Frage zurückkommen.



Liebe Eltern!



Unsere Kinder zeigen großes Interesse an religiösen Fragen, und als Christen sollten wir uns Zeit nehmen, sie mit Jesus vertraut zu machen. Dabei spielen die biblischen Erzählungen über Jesus eine wichtige Rolle, denn sie entwickeln eine ganz eigene Dynamik in der Wahrnehmung, in den Fantasien und in den Verarbeitungen unserer Kinder. Gute Kinderbibeln helfen bei der Auswahl der Erzählungen, denn nicht alle biblischen Texte eigenen sich für Kinder.



Auch vor aufkommenden Fragen sollten wir keine Angst haben. Im Dialog mit unseren Kindern sollten wir nach Antworten suchen. Die Glaubensgespräche fördern die geistige, seelische und emotionale Entwicklung unserer Kinder und helfen ihnen bei der Sinnfindung ihres Lebens. Und das, was wir nicht deuten können, sollten wir ganz einfach als Geheimnis stehen lassen. Nur ehrliche Antworten helfen weiter.



Um unseren Kindern das Leben, das Wirken und die Worte Jesu näherzubringen, könnte ich mir die folgenden Texte vorstellen:



„Die Erzählungen über die Geburt Jesu“ (Lukas 1,26-38; 2,1-20);



„Die Taufe Jesu im Jordan“ (Markus 1,9-11);



„Die Berufung des Levi“ (Markus 2,13-17);



„Heilung des blinden Bartimäus“ (Markus 10,46-52);



„Die Erzählung vom barmherzigen Samariter“ (Lukas 10,25-37);



„Das Gleichnis vom verlorenen Sohn und vom barmherzigen Vater“ (Lukas 15,11-32); „Das Abendmahl“ (Matthäus 26,20-29);



„Die Fußwaschung“ (Johannes 13,1-20);



„Das Leiden und Sterben Jesu“ (Markus 15,1-47);

„Die Erscheinung des Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus“ (Lukas 24,13-35).



Wenn wir unseren Kindern Gott schenken, dann machen wir ihnen ein großes Geschenk. Denn, woran sollen unsere Kinder glauben, wenn sie nicht glauben? Im privaten und im gesellschaftlichen Leben wird Religion immer ein Thema bleiben, und deshalb handelt der, der sein Kind religiös erzieht, nicht retro, sondern zukunftsorientiert, denn aus den religiösen Dialogen mit unseren Kindern heraus wird klar, dass sie Philosophen und Theologen sind.



Abbé Edmond Ries, Dechant des Dekanats Süden-Osten; er ist über die E-Mail-Adresse: edmond.ries@cathol.lu zu erreichen.



Weitere Artikel in unserem Dossier