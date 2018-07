Mehr als 64.000 Tonnen Abfall produzierten die Einwohner von Luxemburg-Stadt und der Gemeinde Strassen vergangenes Jahr. Die Zahl bleibt jedoch relativ konstant und das hat einen Grund.

Unrat, so schwer wie 460 Blauwale

Diana HOFFMANN

Die 116.323 Einwohner der Stadt Luxemburg und die 9.232 der Gemeinde Strassen produzierten vergangenes Jahr 511,93 Kilo Müll pro Person. Insgesamt waren es 64.275 Tonnen, was einem Gewicht von 460 Blauwalen entspricht. Jedoch sind dies 444 Tonnen weniger als noch im Vorjahr. Hauptstadtbürgermeisterin Lydie Polfer weist darauf hin, dass „die Stadtbevölkerung immer weiter wächst“ und „viele Pendler täglich zum Arbeiten in die Stadt kommen, die ebenfalls Abfall verursachen“. Dass die Zahlen relativ konstant im Vergleich zum Vorjahr bleiben, erklärt der zuständige Schöffe Patrick Goldschmidt ehe pragmatisch: „Viel mehr geht nicht.“ Das Recyclingcenter an der Route d'Arlon ist an seiner Kapazitätsgrenze angelangt. Ein neues Zentrum, das voraussichtlich 2023 in Merl in Betrieb genommen wird, soll den wachsenden Anforderungen gerecht werden.

Bürgermeisterin Lydie Polfer und der zuständige Schöffe hatten zu einer Bilanz-Pressekonferenz geladen. Foto: Chris Karaba

466 Veranstaltungen in der Hauptstadt verursachen Müll



Hauptverursacher des in der Luxemburg-Stadt produzierten Abfalls sollen aber weder Haushalte noch Firmen sein. „Der meiste Unrat wird vor allem während Veranstaltungen produziert“, erklärt Marc Weber, Chef des hauptstädtischen Hygienedienstes, – und deren gibt es in der Hauptstadt viele. „2016 waren es 466“, rechnet Patrick Goldschmidt vor. „2008 waren es erst lediglich 139“.



41,62 Prozent des Mülls (26 754 Tonnen) wurden 2017 recycliert, also wiederverwertet, kompostiert oder andersartigen Behandlungen unterzogen. Diese Zahl ist die vergangenen drei Jahre konstant geblieben. Bei den Materialien handelt es sich überwiegend um Karton (28 Prozent), Glas (19 Prozent), abbaubare Abfälle (elf Prozent) und Holz (6 Prozent).



37.521 Tonnen Unrat wurden in der Sidor-Anlage in Leudelingen verbrannt. Der Großteil davon ist mit 28.395 Tonnen der Unrat, der wöchentlich etwa bei den Haushalten und Betrieben eingesammelt wird. „Hier besteht noch Verbesserungspotenzial“, erklärt Nico Pundel, Direktor für den Fachbereich Energie und Umwelt bei der Stadt Luxemburg. „In den meisten Mehrfamilienhäusern könnte bedeutend mehr recycliert werden. Hier müssen die Hausverwalter stärker in die Pflicht genommen werden.“

148 Euro ist das Bußgeld für die illegale Entsorgung von Müll



Ein weitaus größeres Problem bleibt aber auch die illegale Entsorgung von Müll. Vor allem rund um die Container, die sogenannten Iglus. Vergangenes Jahr mussten 443 Tonnen vom Hygienedienst eingesammelt werden. Bedeutend mehr als 2016, als es 280 Tonnen waren. „Es waren aber auch schon mal über 500 Tonnen“, sagt Marc Weber. Jedoch hat damals ein systematischeres Vorgehen gegen die Übeltäter gewirkt. Dies, indem der Unrat auf Hinweise durchsucht wurde. Für illegalen Entsorgung droht ein Bußgeld von 148 Euro. „Wichtig ist, dass alle Gemeinden ihren Bürgern eine praktische Entsorgung ermöglichen“, fügt Lydie Polfer hinzu.