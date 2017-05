(vb) – Für die Passagiere eines Ferienflugs von Palma de Mallorca nach Dortmund endete der Flug am Dienstag wegen eines technischen Defekts unplanmäßig in Luxemburg. Weiter ging es per Reisebus.

Laut einem Bericht der „Ruhrnachrichten“ musste die um 8.25 Uhr gestartete Maschine in Luxemburg landen. Grund war ein technischer Defekt, der zum Abfall des Luftdrucks im Passagierraum geführt hätte. Für die 117 Passagiere gab es keinen Ersatzflug. Sie wurden mit zwei Reisebussen auf der Straße nach Dortmund gebracht.



Erst am Sonntag war es zu einem ähnlichen Fall gekommen: Eine Boeing von Tuifly musste wegen eines medizinischen Notfalls in Luxemburg landen.