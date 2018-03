Weil er einen anderen Mann mit einem Messer bedrohte und bei einer anderen Gelegenheit einen Sicherheitsmann schlug, riskiert ein Angeklagter nun eine Haftstrafe von 15 Monaten.

Unliebsame Bekanntschaft

Steve Remesch

Man sollte sich sehr gut überlegen, wen man nachts mit zu sich nach Hause einlädt. Diese Lektion musste nun auch ein Mann aus der Hauptstadt lernen. Mit dem Fall ist derzeit ein Gericht befasst.

Der Mann hatte am 13. Dezember 2016 einen anderen Mann in einer Bar in der Rue de Hollerich kennengelernt und ein paar Bier getrunken. Später am Abend begegnete der Mann den Unbekannten erneut – diesmal in Begleitung einer jungen Frau. Beide laden sich dann offenbar selbst in die Wohnung des Mannes in der Rue de Hollerich ein, um den restlichen Abend gemeinsam zu verbringen.



Eingeschränkte Zahlungsmoral

„Dann zeigte sich aber irgendwann, dass die Frau eine Prostituierte war und ich forderte beide auf, meine Wohnung zu verlassen“, erklärte der Mann am Dienstag vor Gericht.



Ein Polizist erläuterte den Auslöser für den Streit später etwas anders: Es sei um Sex zu Dritt gegangen und der Mann habe sich geweigert, alleine für die Dienste der Prostituierten aufkommen zu müssen.



Nachdem die Frau die Wohnung verlassen hatte, ging der nun unerwünschte Gast in die Küche und holte ein Messer. Damit habe er sowohl ihn wie auch die Nachbarn, wenn diese sich denn einmischen würden, bedroht, erklärte der Wohnungseigentümer weiter. Als der Fremde eingeschlafen sei, habe er ihm das Messer weggenommen und vergeblich versucht ihn zu wecken. Dann erst, als er am Morgen zur Arbeit gehen sollte, habe er die Polizei gerufen.



Dieser gelang es sehr wohl den unerwünschten Fremden zu wecken. Doch der wurde so aggressiv beim Anblick der Beamten, dass ihm sofort Handschellen angelegt werden mussten. Am Messer wurden DNS-Spuren gesichert. Im Beisein der Beamten bedrohte der aggressive Mann den Bewohner, dann aber mit dem Tod. Er werde im den Kopf abreißen, ihn bei der nächsten Gelegenheit abstechen.



Auf der Polizeiwache seien weitere Drohungen gefolgt, erzählt ein Beamter im Zeugenstand. Man habe öfters bereits mit dem Mann zu tun gehabt, und er sei stets frech und sehr redselig.



Sicherheitsmann angegriffen



Angeklagt ist der 28-Jährige, der dem Prozess fernblieb, aber auch in einer anderer Angelegenheit. Wie der vorsitzende Richter in der Sitzung hervorhob, „weil er wieder einmal irgendwo war, wo er nicht mehr erwünscht war.“ Ende Juni 2017 war er in einer Empfangsstruktur der Stëmm vun der Strooss ausgerastet und hatte einen Sicherheitsbeamten bedroht, angegriffen und verletzt.



Für beide Fälle forderte die Anklage eine Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Monaten und eine Geldbuße. Das Urteil ergeht am 29. März.