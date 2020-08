Unibibliothek: E-book auf dem Vormarsch

Die Unibibliothek in Belval erfährt seit Beginn der sanitären Krise eine große Nachfrage nach digitalen Angeboten.

Auf dem Unicampus Belval ist es still geworden. Seit Beginn der Corona-Krise bleiben die Einrichtungen der Universität Luxemburg dort aus Sicherheitsgründen weitgehend geschlossen. Auch das Luxembourg Learning Center (LLC) am Fuße der Hochöfen musste seine Dienstleistungen an die neue Alltagssituation der Studenten anpassen. Daraus entstanden ist ein neuer Trend: Die Nachfrage nach E-books ist seit dem Lockdown drastisch angestiegen.

Seit der Eröffnung der Bibliothek der Universität Luxemburg vor zwei Jahren in Belval wurde das digitale Angebot der Einrichtung kontinuierlich erweitert ...