Sieben Studenten der Universität befinden sich derzeit in Quarantäne. Bisher sind Tests auf Covid-19 jedoch negativ ausgefallen.

Uni.lu sagt Campus-Veranstaltungen auf unbestimmte Zeit ab

(SC) - In einer Rundmail an die Studenten der Université du Luxembourg erklärte der Universitätsdirektor Stéphane Pallage, dass sieben Studenten der Uni vom Gesundheitsamt in Quarantäne gesetzt worden sind. Bisher sei jedoch noch keiner von ihnen positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Als Sicherheitsmaßnahme habe man sich nun dazu entschieden, Veranstaltungen vermehrt online anzubieten und dafür alle Veranstaltungen am Campus selbst ausfallen zu lassen. Ab Freitag finden dort auf unbestimmte Zeit keine Kurse mehr statt.

Der Universitätspräsident erklärte in dem Zusammenhang auch, dass die Uni trotzdem Veranstaltungsabsage geöffnet bleibt. Die Universität arbeite daran, die Prozeduren für die Heimarbeit zu erleichtern und werde diese im Laufe der nächsten Woche erläutern.