Ungewohnte Blicke aus Luxemburgs höchstem Wasserturm

Nagelneu ist er - und die LED-Beleuchtung wurde erst vor zwei Wochen in Betrieb genommen: An diesem Wochenende konnten ganz normale Bürger den mit 68 Meter höchsten Wasserturm des Landes im Ban de Gasperich besichtigen. Sie gelangten dabei an einen Ort, der ansonsten nur für Fachpersonal zugänglich ist.



In 90 Minuten erfahren die Besucher viele Details über das neue Wahrzeichen des Ban de Gasperich. Auf elf Etagen konnten sie sich einerseits über die Funktionsweise des Wasserbehälters und andererseits über den architektonischen Aspekt informieren. Zudem wurden alle Beiträge , die zum Architektenwettbewerb für die Wassertürme in Gasperich und Kirchberg eingereicht wurden, ausgestellt.



Die Besichtigungstouren waren schon seit rund zwei Wochen ausgebucht.