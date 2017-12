(dho) - Am Freitagmorgen war ein Anruf bei der Dienststelle in Limpertsberg eingegangen. Eine Person meldete, auf ihrer Terrasse in der Rue Jean-François Boch in Rollingergrund würde sich ein verängstigter Fuchs befinden, der nicht weglaufen würde.



Es stellte sich heraus, dass der Fuchs wohl einen Hang hinunter gerutscht und so auf der Terrasse gelandet war. Eine hohe Mauer umringt das Gelände, weswegen das Tier nicht weglaufen konnte.



Verstärkung löst den Fall



Die Polizei forderte Verstärkung beim Forstamt der Gemeinde Luxemburg an. Unversehrt konnte der Fuchs eingefangen werden und in einem naheliegenden Wald wieder ausgesetzt werden.



Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass immer Hilfe angefordert werden soll, wenn ein Wildtier gefunden wird. Auch bei Wildunfällen.