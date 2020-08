Das Wasserwirtschaftsamt gibt für Luxemburgs Badegewässer grünes Licht. Die Blaualgenbelastung der vergangenen Jahre ist bisher ausgeblieben.

Ungetrübter Badespass: Blaualgenplage bleibt bisher aus

Jacques GANSER

Im Gegensatz zu den Vorjahren bleibt die Blaualgenplage im Stausee der Obersauer dieses Jahr bisher aus. Laut den Angaben des Wasserwirtschaftsamtes ist die Qualität der Badegewässer durchgehend gut. Dies gilt auch für die offiziellen Badegewässer in Weiswampach und Remerschen (Baggerweiher).

Hohe Temperaturen und wenig Wasserdurchmischung hatten in den Vorjahren zu einer kritischen Belastung insbesondere des Stausees und damit zu einem längeren Badeverbot geführt. Die Cyanobakterien waren Ende Juli dieses Jahres auch an verschiedenen, langsam fließenden Stellen in der Mosel aufgetaucht. Die Mosel wird aber nicht offiziell als Badegewässer eingestuft.



Warnung vor Blaualgen in der Mosel Das Gesundheitsministerium warnt am Freitag dringend vor Cyanobakterien in der Mosel. Diese könnten für Mensch und Tier gesundheitsgefährdend sein.

Das Bakterium ist in üblicherweise in kleinen Mengen in Gewässern zu finden, kann sich unter bestimmten Wetterbedingungen jedoch rasant vermehren zu einem blaugrünen Teppich heranwachsen. Die Cyanobakterien sondern dabei Giftstoffe ab, die ab einer gewissen Konzentration für Mensch und Tier gesundheitsgefährdend werden können.

