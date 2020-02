Das wird vielen Fuesgecken nicht gefallen: Eine Kaltfront passiert am Sonntag das Großherzogtum. Es wird teils stürmisch und regnerisch.

Ungemütliches Wetter am Fuessonndeg

(LW) - Regen und starker Wind trüben die Karnevalsfeiern am Sonntag in Diekirch: Die Windböen können bis zum Abend teilweise stürmische 80 km/h erreichen, in höheren exponierten Lagen eventuell auch mehr, warnt der staatliche Wetterdienst Meteolux in seinem Bulletin vom Sonntagmorgen. Es gilt die gelbe Wetterwarnstufe (potenzielle Gefahr).

Diekirch: Kavalkade mit 150 Kerzen Am Sonntag lässt die Dikricher Cavalcade zum nunmehr 41. Mal Konfetti und gute Laune regnen. Dabei blickt der größte Karnevalskorso des Landes eigentlich schon auf 150 Jahre zurück.

Die Temperaturen bewegen sich zwischen 6 Grad am Morgen und 9 Grad am Nachmittag. Zudem ist am Sonntag immer wieder mit kräftigen Regenschauern zu rechnen - nicht die besten Aussichten für die Kavalkade in Diekirch, die um 14.30 Uhr startet.



Der Rosenmontag verläuft, nicht nur aufgrund der vorabendlichen Karnevalsparty, anfangs neblig, später bewölkt. Im Tagesverlauf kann es wieder zu stärkeren Böen kommen.

