Nach dem prächtigen Barbecuewetter am Ostersonntag rasseln die Temperaturen ab morgen, Montag, in den Keller.

Ungemütliches Aprilwetter zum Abschluss des Osterwochenendes

Nach dem prächtigen Barbecuewetter am Ostersonntag rasseln die Temperaturen ab morgen, Montag, in den Keller.

(jt) - Nach einem sonnigen Ostersonntag steht Luxemburg ein eher ungemütlicher Ostermontag ins Haus. Die Temperaturen sinken morgen Früh auf 1 bis 3 Grad, tagsüber sind 6 Grad das Maximum. Am Vormittag kann es in höheren Lagen sogar schneien, am Nachmittag ist laut Prognose von Meteolux überall im Land Schneeregen möglich.

In der Nacht zum Dienstag rasseln die Temperaturen auf bis zu minus drei Grad hinunter. Tagsüber steht klassisches Aprilwetter mit Regen, stürmischem Wind und Schneeschauern auf dem Programm. Auch am Mittwoch wird es nicht wärmer als drei bis fünf Grad – keine optimalen Voraussetzungen für die Wiederöffnung der Restaurant-Terrassen.

Die Wetterprognose für Ihre Region in Luxemburg

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.