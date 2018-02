Ungeduld an der Mosel

Der Personalmangel im Ambulanzdienst führt in Mertert dazu, dass dort die zwei Krankenwagen nicht immer 24 Stunden einsatzbereit sind.

Im Rettungszentrum in Mertert sind zurzeit nur sechs hauptberufliche Rettungshelfer tätig. Für Zenterchef Patrick Holcher müssten es doppelt soviele sein.

Mit Fusionen und Veränderungen im Rettungswesen hat man in der Gemeinde Mertert schon Erfahrungen gesammelt. Im April 2005 fusionierten dort die Feuerwehren aus Wasserbillig und Mertert sowie der Zivilschutz aus Mertert; seit Januar 2016 gehört auch das Feuerwehrkorps aus Grevenmacher zum Einsatzzentrum in Mertert dazu. Die Feuerwehrmannschaften fahren aber noch von den zwei Standorten in Mertert und Grevenmacher aus zu den Einsätzen.

Als Leiter des Einsatzzentrums in Mertert kann Patrick Holcher kaum erwarten, dass die Reform in Kraft tritt ...