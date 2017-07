(SH) - Wer oft mit dem Rad unterwegs ist, kennt das Problem – oder zumindest die Angst, die immer dann mitfährt, wenn man entlang geparkter Wagen unterwegs ist: Ohne Rücksicht auf den Radfahrer reißt der Autofahrer seine Tür auf. Während es für den Wagenbesitzer dann meist beim Materialschaden bleibt, kann der Radfahrer üble Verletzungen davontragen.

Genaue Zahlen, wie viele „Car Dooring“-Unfälle es in Luxemburg gegeben hat, gibt es nicht. Wie Nachhaltigkeitsminister François Bausch in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Josée Lorsché (Déi Gréng) erklärt, sei es nicht möglich, der Unfallstatistik diese Zahlen zu entnehmen.



Durchgezogene Linien und ihr Sinn

Allerdings betont der Minister auch, dass es laut Artikel 169 der Straßenverkehrsordnung nicht erlaubt ist, eine Tür zu öffnen, sie offen zu lassen, ohne dass dies nötig sei, oder aus dem Wagen auszusteigen, bevor man sich vergewissert hat, dass es für keinen anderen Verkehrsteilnehmer zu einer Gefahr kommen kann. Dies werde Fahranfängern in der Fahrschule beigebracht.



Ansätze wie in Frankreich, wo es erlaubt ist, eine durchgezogene Fahrbahnmarkierung zu überqueren, um einen Radfahrer zu überholen, sind in Luxemburg tabu. Wie François Bausch erklärt, sei dies nicht vereinbar mit der Verkehrssicherheit, da durchgezogene Linien nur an Orten vorzufinden sind, an denen das Überfahren der Linie ohnehin eine Gefahr darstellt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.