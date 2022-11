In Gilsdorf ereignete sich am Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall. Das schwer verletzte Unfallopfer ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Polizei startet Zeugenaufruf

Unfallopfer stirbt in Klinik nach Verkehrsunfall in Gilsdorf

In Gilsdorf ereignete sich am Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall. Das schwer verletzte Unfallopfer ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

(dme) – Am Sonntag kam es in der Route de Broderbour in Gilsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge. Ein Auto war aus noch ungeklärten Umständen von der Fahrbahn abgekommen, hatte dabei ein anderes Fahrzeug gestreift und prallte anschließend gegen eine Hausfassade. Dort fing der Wagen dann Feuer.

Fünf Verletzte bei Tunnel-Crash auf der A13 Bei einer Tunnel-Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Kleintransporter sind am Freitagmorgen fünf Menschen verletzt worden.

Die Fahrerin wurde beim Unfall lebensgefährlich verletzt und erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Ein Ersthelfer hatte das Unfallopfer zuvor aus dem Wagen befreit und sich dabei Verletzungen und möglicherweise eine Rauchvergiftung zugezogen. Er wurde zur medizinischen Behandlung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.