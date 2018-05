Nach einer schweren Kollision am vergangenen Donnerstag in Dommeldingen ist nun eines der Unfallopfer im Krankenhaus verstorben. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.

Unfallopfer erliegt seinen Verletzungen

(mth) - Bei einem schweren Verkehrsunfall mit vier Verletzten auf der N11, der sich bereits am vergangenen Donnerstag, dem 3. Mai ereignete, ist nun eines der Unfallopfer im Krankenhaus verstorben. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Unfallverursacher war aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Foto: Polizei

Die Kollision hatte sich auf der N11 am Ortsausgang von Dommeldingen ereignet. Zwei Autos waren in einer langgezogenen Linkskurve frontal zusammengestoßen. Ein Fahrer, der allein im Auto saß, war aus ungeklärten Gründen mit seinem Fahrzeug auf die Gegenspur geraten und konnte einem entgegenkommenden Fahrzeug mit drei Insassen nicht mehr ausweichen.

Alle Beteiligten waren mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden. Am Dienstag kam die Nachricht, dass der Fahrer des zweiten Wagens, ein 79- jähriger luxemburgischer Einwohner aus Bech, seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlag.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Luxemburg unter der Nummer (+352) 4997-4500 oder beim Polizeinotruf 113 zu melden.