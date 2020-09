Bei einem spektakulären Unfall in Dippach geriet ein Auto in einen Vorgarten.

Unfallfahrer pflügt Vorgarten um

Bei einem spektakulären Unfall in Dippach geriet ein Auto in einen Vorgarten.

Bei einem spektakulären Unfall in Dippach geriet am Samstagmorgen gegen 8.45 Uhr ein Auto in einen Vorgarten.

3 Unfall in Dippach am Samstagmorgen. Foto: S. Schaul

Der Fahrer hatte aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über Sein Auto verloren und steuerte dieses über den Bürgersteig hinweg in den Garten eines Hauses. Das Fahrzeug kam in einer dichten Heck zum Stillstand.

