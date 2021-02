Am Dienstagmorgen musste eine junge Frau aus dem Norden des Landes bei einem Unfall ihr Leben lassen.

Lokales 3

Unfall zwischen Schoenfels und Kopstal: Beifahrerin stirbt

Am Dienstagmorgen musste eine junge Frau aus dem Norden des Landes bei einem Unfall ihr Leben lassen.

(jwi/SC) - Auf dem CR 101 zwischen Schoenfels und Kopstal kam es am Dienstag gegen 6.30 Uhr zu einem schweren Unfall. Wie die Polizei meldet, kam ein Fahrzeug mit zwei Insassen in einem bewaldeten Gebiet von der Straße ab. Das Auto blieb zur Hälfte über einem Bach hängend mit dem Vorderteil in einer Mauer hängen.

Die Beifahrerin, eine 34-jährige Einwohnerin aus dem Norden des Landes, wurde noch an der Unfallstelle notärztlich behandelt, sie überlebte ihre schweren Verletzungen jedoch nicht. Der Fahrer war nicht ansprechbar und wurde nach einer ersten Versorgung am Unfallort ins Krankenhaus gebracht. Er befindet sich derzeit nicht in Lebensgefahr.

Rettungswagen aus Mamer und Lintgen, sowie ein Samu-Wagen waren zur Stelle. Weitere Einsatzkräfte aus Kopstal und Mersch fuhren ebenfalls zur Unfallstelle.

Die Strecke war am Dienstagmorgen komplett für den Verkehr gesperrt. Der Mess- und Erkennungsdienst war vor Ort. Gegen 9.45 Uhr teilte die Polizei mit, die Unfallstelle sei geräumt und die Strecke somit wieder für den Verkehr befahrbar.

Alle weiteren aktuelle Verkehrsinfos finden Sie auf unserer Service-Seite.

3 Zwischen Kopstal und Schoenfels kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: Gerry Huberty

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Zwischen Kopstal und Schoenfels kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: Gerry Huberty Zwischen Kopstal und Schoenfels kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: Gerry Huberty Zwischen Kopstal und Schoenfels kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: Gerry Huberty





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.