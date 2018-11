Etwas mehr als eine Woche nach dem schweren Verkehrsunfall zwischen Brouch und Saeul ist der Fahrer an den Folgen seiner Verletzungen verstorben.

Unfall zwischen Brouch und Saeul: Fahrer verstorben

Etwas mehr als eine Woche nach dem schweren Verkehrsunfall zwischen Brouch und Saeul ist der Fahrer an den Folgen seiner Verletzungen verstorben.

(SH) - In der Nacht zum 27. Oktober war ein Fahrer bei einem Unfall zwischen Brouch und Saeul schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist der Mann in der Nacht zum Montag gestorben.



Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 35-jährigen Einwohner aus Steinfort. Er war in der Unfallnacht alleine in seinem Wagen unterwegs und hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Daraufhin war er quer in den Sommerweg gerutscht und mit der Fahrerseite gegen einen Baum geprallt.



Seit Jahresbeginn sind somit 34 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen.