Unfall zwischen Auto und Motorrad

Am Boulevard de la Foire ereignete sich am frühen Sonntagmorgen ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde verletzt.

(AH) - Kurz vor 4 Uhr am Sonntagmorgen kam es am Boulevard de la Foire in Luxemburg-Stadt zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Eine Person wurde verletzt. Eine Stunde früher prallten in Kayl zwei Autos gegeneinander. Auch hier gab es einen Verwundeten.



In der Rue de Longwy in Niederkorn hatte gestern abend gegen 18:15 Uhr eine Fritteuse Feuer gefangen. Niemand kam zu Schaden.