Ein Trierer Autofahrer hat womöglich einen schweren Unfall verhindert: Er brachte einen unterzuckerten Diabetiker zum Anhalten, der aufgrund seiner Krankheit die Kontrolle über sein Auto verloren hatte.

Unfall verhindert: Trierer stoppt fahrunfähigen Diabetiker

Ein 27-jähriger Trierer konnte am Wochenende womöglich einen folgenschweren Unfall verhindern: Der Mann fuhr am Sonntag kurz nach Mitternacht die B 51 aus Konz in Richtung Trier. Dabei fiel ihm ein silbergrauer Ford auf, der mit geringer Geschwindigkeit und teilweise in der Mitte der Fahrbahn in gleicher Richtung fuhr. Weil er eine Gefahrensituation vermutete, versuchte er den Wagen zum Anhalten zu bewegen. Dann fuhr er mit seinem Auto weiter nach vorne, stellte es sicher ab und lief dem anderen Auto entgegen.

Mit Handzeichen schaffte er es, den anderen Autofahrer, einen 52-jährigen Mann aus dem Landkreis Trier-Saarburg, in Höhe der Staustufe zum Anhalten zu bewegen. Sofort setzte der Zeuge einen Notruf an die Polizei ab, eine Streife der Polizeiinspektion Trier, sowie die kurz darauf alarmierten Rettungskräfte fuhren zum Einsatzort. Der Autofahrer konnte auf Ansprache nicht mehr reagieren und machte einen verwirrten Eindruck. Die Vermutung, dass er ein medizinisches Problem hatte, bestätigte sich durch das Auffinden von Diabietiker-Utensilien. Tatsächlich zeigte sich ein gefährlicher Wert der Unterzuckerung. Nach erster ärztlicher Behandlung stabilisierte sich sein Zustand wieder und er konnte in ein Trierer Krankenhaus gebracht werden.

Der Zeuge gab an, dass andere Fahrzeuge ohne Beachtung der Auffälligkeiten zuvor vorbeigefahren waren.