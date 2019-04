Die Autofahrerin wusste nicht, wo sie war und konnte dem Notrufdienste auch keinen Standort nennen. Über die GouvAlert-App wurde sie ausfindig gemacht.

Unfall: Opfer durch GouvAlert-App gefunden

In der Nacht zum Mittwoch kam es im Süden des Landes zu einem Verkehrsunfall. Die Autofahrerin konnte jedoch ihren Standort nicht nennen. Über die GouvAlert-App wurde sie ausfindig gemacht.

(rc/DL) - Gegen 2 Uhr in der Nacht auf Mittwoch nahm der nationale Notrufdienst 112 den Anruf einer Frau entgegen, die in einer Industriezone die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte und vorne gegen eine Leitplanke geprallt war. Die Autofahrerin war nicht verletzt, stand jedoch unter Schock.

Das besondere bei dem Vorfall: Die Frau, die aus dem Ausland stammte, wusste nicht, wo sie sich befand - Sie konnte dem Notrufdienst weder die Ortschaft noch die Straße vermitteln.

Um die Autofahrerin lokalisieren zu können, bat der Mitarbeiter der Notrufzentrale sie, die Handy-App "GouvAlert" auf ihr Mobiltelefon runterzuladen und dann über diese erneut die Notrufnummer 112 zu wählen.

So war es den Rettungskräften aus Rümelingen (CIS Rumelange), einem Krankenwagen aus Esch/Alzette und der Polizei schließlich möglich, den Unfallort zu finden. Die Frau befand sich in der Industriezone in Rümelingen.

Hilfe bei Orientierungslosigkeit



Bei der Smartphone-Anwendung "GouvAlert" handelt es sich um ein offizielles Tool zur Krisenkommunikation, das das Innenministerium im Oktober vergangenen Jahres in Zusammenarbeit mit dem Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) und dem Centre des technologies de l'information de l'état (CTIE) lanciert hat. Rund 10.000 Bürger hatten sie bis Januar 2019 inzwischen auf ihrem Mobiltelefon installiert.

Die App erlaubt aber nicht nur den Behörden, mit der Bevölkerung zu kommunizieren – das Ganze funktioniert auch andersrum. So können Bürger, die dringend Hilfe benötigen, die Notrufzentrale 112 über GouvAlert kontaktieren. Rund 260 Nutzer haben seit dem Start im Oktober diese Möglichkeit genutzt. (Stand: Januar 2019)

Die App bietet im Vergleich zur „normalen“ Telefonverbindung einen entscheidenden Vorteil: Gibt der Nutzer sein Einverständnis dazu, dann wird der Notrufzentrale 112 auch der Standort des Anrufers übermittelt. Für die Rettungsdienste bedeutet dies, dass sie sofort wissen, wo genau sich die Person in Not aufhält – und keine wertvolle Zeit verloren geht.