(lb) - Ein Schwächeanfall am Steuer führte am Freitagnachmittag zu einem Unfall. Ein Fahrer verlor in Beles die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und erst zum Stehen, nachdem er in die Fassaden mehrerer Häuser und das Schaufenster eines Frisörsalons gerast war.

Wie auf dem Foto zu erkennen ist, wurde dabei das Schaufenster des Frisörsalons beschädigt.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.25 Uhr in der Route d'Esch. Der Polizei erklärte der Fahrer, dass er am Steuer von einem Unwohlsein befallen worden war. Es wurde niemand verletzt.



Der Fahrer und seine Beifahrerin kamen zwecks ärztlicher Kontrolle ins Krankenhaus. Der Verkehr wurde während der Bergungsarbeiten beeinträchtigt.