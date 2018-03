Am Donnerstag gegen 10 Uhr gab es einen schweren Unfall auf der N12 in der Nähe von Dondelingen. Ein Wagen prallte frontal gegen einen Baum, der Fahrer überlebte den Unfall nicht.

Lokales 7

Unfall mit Todesfolge auf der N12

Michel Thiel Am Donnerstag gegen 10 Uhr gab es einen schweren Unfall auf der N12 in der Nähe von Dondelingen. Ein Wagen prallte frontal gegen einen Baum, der Fahrer überlebte den Unfall nicht.

Am Donnerstag gegen 10 Uhr gab es einen schweren Unfall auf der N12 zwischen Bour und Dondelingen. Ein Fahrzeug kollidierte dort aus bislang ungeklärten Gründen in einer Kurve frontal mit einem Baum. Der alleinige Insasse, ein 81 jähriger Einwohner aus Grosbous , wurde schwer verletzt und verstarb noch am Unfallort. Ein Rettungshubschrauber der Luxembourg Air Rescue war im Einsatz, die Strecke musste aufgrund der Bergungsarbeiten zeitweilig gesperrt werden. Es handelt sich um das dreizehnte Todesopfer im Straßenverkehr seit Jahresbeginn.

7 Ein Unfall auf der N12 forderte am Donnerstagmorgen das 13. Todesopfer im Straßenverkehr seit Jahresbeginn. Foto: Gerry Huberty

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Ein Unfall auf der N12 forderte am Donnerstagmorgen das 13. Todesopfer im Straßenverkehr seit Jahresbeginn. Foto: Gerry Huberty Ein Unfall auf der N12 forderte am Donnerstagmorgen das 13. Todesopfer im Straßenverkehr seit Jahresbeginn. Foto: Gerry Huberty Ein Unfall auf der N12 forderte am Donnerstagmorgen das 13. Todesopfer im Straßenverkehr seit Jahresbeginn. Foto: Gerry Huberty Ein Unfall auf der N12 forderte am Donnerstagmorgen das 13. Todesopfer im Straßenverkehr seit Jahresbeginn. Foto: Gerry Huberty Ein Unfall auf der N12 forderte am Donnerstagmorgen das 13. Todesopfer im Straßenverkehr seit Jahresbeginn. Foto: Polizei Ein Unfall auf der N12 forderte am Donnerstagmorgen das 13. Todesopfer im Straßenverkehr seit Jahresbeginn. Foto: Polizei Ein Unfall auf der N12 forderte am Donnerstagmorgen das 13. Todesopfer im Straßenverkehr seit Jahresbeginn. Foto: Polizei

Anfang Januar ereignete sich ein anderer tödlicher Unfall an genau der selben Stelle.