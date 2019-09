Auf der Duerfstrooss in Büderscheid ist am Sonntagnachmittag gegen 17.20 Uhr eine Pferdekutsche umgekippt.

Unfall mit Pferdekutsche in Büderscheid

Foto: Polizei

(jt/str) - In der Duerfstrooss in Büderscheid ist am Sonntagnachmittag gegen 17.20 Uhr eine Pferdekutsche umgekippt. Eine Person wurde verletzt, wie der Corps grand-ducal d'incendie et secours am Montagmorgen mitteilte. Ein Rettungswagen aus Wiltz, Helfer des Einsatzzentrums Goesdorf und die Polizei wurden zum Unfallort beordert.



Wie die Polizei später mitteilte, war das Pferd in Panik geraten und durchgegangen. Die Kutsche geriet dabei derart ins Wanken, dass der Fahrer und alleinige Insasse vom Sitz geschleudert wurde. Die Kutsche kippte schließlich. Der Kutscher wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Das Pferd blieb nach kurzer Flucht, bei der es ein Auto beschädigte, stehen.