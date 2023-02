Ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der A4 hat am Sonntagmorgen für drei Verletzte gesorgt.

Drei Verletzte

Alkoholisierte Geisterfahrerin verursacht Frontal-Crash auf A4

Ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der A4 hat am Sonntagmorgen für drei Verletzte gesorgt.

(dme) - Auf der A4 hat sich am frühen Sonntagmorgen zwischen Leudelingen und dem Zessinger Kreuz in Richtung Hauptstadt ein Unfall ereignet, wie der CGDIS mitteilt. Wie die Police Grand-Ducale berichtet, wurde dieser durch eine alkoholisierte Geisterfahrerin verursacht, die auf der falschen Fahrbahn in Richtung Esch fuhr. Zuvor war eine entsprechende Meldung bei der Polizei eingegangen, doch das Auto auf der falschen Fahrbahn krachte noch vor Eintreffen der Beamten frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Frau durch Geisterfahrer bei Saarlouis schwer verletzt Bei einer Frontalkollision am Montagabend wurde eine 35-jährige Autofahrerin schwer verletzt.

Beide Insassen des Geisterfahrer-Fahrzeugs mussten von den Rettungskräften aus dem Auto befreit werden und mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Alkoholtest bei der Geisterfahrerin verlief positiv. Der Insasse des anderen Fahrzeugs wurde leicht verletzt.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.