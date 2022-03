In den vergangenen Stunden gab es zwei Unfälle wegen Trunkenheit am Steuer. In einem Fall krachte ein Auto in einen Bus.

Aus dem Polizeibericht

Unfall mit Auto und Linienbus in Hauptstadt

(jwi) - An der Kreuzung Route d’Esch mit der Rue Guillaume J. Kroll in Luxemburg-Stadt kam es am Freitag gegen 23 Uhr zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto. Der Aufprall war derartig heftig, dass beide Fahrzeuge stark beschädigt und abgeschleppt werden mussten, schreibt die Polizei. Glücklicherweise wurde nur ein Busgast leicht an der Hand verletzt.

Der Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss, er blieb unverletzt. Der Busfahrer kam ebenfalls mit dem Schrecken davon. Der betrunkene Unfallverursacher musste seinen Führerschein auf der Stelle abgeben.

Ebenfalls in der Hauptstadt, in der Montée de Clausen, war einer Polizeistreife um 3.50 Uhr ein Fahrer aufgefallen, welcher es sichtbar eilig hatte. Er überholte innerorts mehrere Autos mit überhöhter Geschwindigkeit und wurde daraufhin kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er betrunken war. Auch er musste somit seinen Führerschein auf der Stelle abgeben.

In beiden Fällen wurde ein Protokoll erstellt, heißt es.



