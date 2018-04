Unfall in Lausdorn: 112 nennt Details zu Rettungseinsatz

Nach den Medienberichten über Pannen beim Rettungseinsatz nach dem tragischen Unfall zwischen zwei Polizeifahrzeugen in Lausdorn hat sich die Leitstelle der Rettungsdienste am Mittwoch um Richtigstellung bemüht.

In einer Pressemitteilung heißt es, der erste Notruf sei am 14. April um 1.54 Uhr beim 112 eingegangen. Zwei Minuten später seien die Rettungsdienste alarmiert worden.

Nach 22 Minuten habe der erste Rettungswagen des Einsatzzentrums Hosingen die Unfallstelle erreicht, nach 24 Minuten die Feuerwehr aus Weiswampach.

Um 2.21 Uhr, also 27 Minuten nach dem ersten Notruf, wurde der Rettungsdienst aus Ulflingen alarmiert. Wann dieser an der Unfallstelle angekommen ist, sei nicht dokumentiert. Dies soll aber rund eine Stunde nach dem Unfall geschehen sein.

Die Verwaltung der Rettungsdienste hebt in dem Schreiben hervor, dass die Verletzten noch vor dem Eintreffen des Krankenwagens von einem First-Responder-Team aus Ulflingen versorgt wurde. Wann diese Mannschaft vor Ort eingetroffen sei, sei nicht dokumentiert.

Der Zugang zu den Verletzten sei über die Beifahrerseite des verunfallten Streifenwagens erfolgt. Dies habe es ermöglicht, die Beifahrerin ohne Schwierigkeiten aus dem Wagen zu befreien.

Der Fahrer des Unfallwagens sei von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit worden, bevor der Rettungsdienst aus Ulflingen an der Unfallstelle eintraf.

Die Verwaltung der Rettungsdienste bestreitet formell, dass es zu einer Verwechslung bei der Bestimmung der Unfallstelle gekommen sei.

RTL hatte sich auf unbestätigte Informationen berufen und gemeldet, dass es in jener Nacht zu Missverständnissen zwischen der Leitstelle und der Rettungsmannschaften gekommen sei. Weiswampach sei mit Oberwampach verwechselt worden - wobei Oberwampach in der Gemeinde Wintger, etwa 26 Kilometer von der tatsächlichen Unfallstelle entfernt liege.

Die Administration des services de secours unterstreicht, dass alle Rettungsmannschaften zum richtigen Unfallort geschickt wurden. Den ersten Einheiten vor Ort sei es gelungen, die Unfallopfer zu befreien, die dann von medizinischen Fachkräften betreut wurden und das lange bevor der Rettungsdienst aus Ulflingen an der Unfallstelle eintraf.

Die Verwaltung der Rettungsdienste gesteht aber ein, dass es einen Fehler bei der Alarmierung gegeben habe. Ein Rettungsfahrzeug mit hydraulischem Einsatzgerät hätte gleich bei der ersten Meldung alarmiert werden müssen. Dieser Fehler habe allerdings keine Folgen für die Versorgung der Unfallopfer gehabt. Der Direktor der Administration des services des secours habe aber eine interne Untersuchung eingeleitet, damit sichergestellt werde, dass sich solche Fehler in Zukunft nicht wiederholen können.Was war geschehen?

Rückblick: der tödliche Unfall in Lausdorn

In der Nacht zum Samstag, dem 14. April, hatte die Polizei ein großangelegte Alkoholkontrolle in Wemperhardt durchgeführt. Kurz vor 2 Uhr wurde festgestellt, dass ein Autofahrer vor dem Kontrollpunkt wendete und die Flucht ergriff. Ein erster Streifenwagen nahm, ohne Sichtkontakt zum Fluchtfahrzeug zu haben, die Verfolgung des Flüchtigen auf. So konnten die Polizisten nicht sehen, dass der Fahrer des Audi S5 die N7 bereits in Weiswampach verlassen hatte und sich auf einem Parkplatz versteckte.

In Höhe der Kreuzung in Lausdorn stoppten die Polizisten dann einen blauen Skoda. Die Beamten wollten vom Fahrer wissen, ob dieser den flüchtigen Audi gesehen habe. Als dieser verneinte, war klar, dass der Fluchtfahrer die Hauptstraße verlassen hatte.

Als der Streifenwagen dann wendete, kam es zum tragischen Unfall. Der Dienstwagen wurde von einem Polizeibus, der sich ebenfalls an der Fahndung beteiligte, mit voller Wucht erfasst. Die beiden Insassen des Streifenwagens wurden bei der Kollision sehr schwer verletzt. Die Insassen des Polizeibusses, zwei Polizisten und ein Polizeischüler, erlitten ebenfalls Verletzungen.

Der Fahrer des Streifenwagen sollte seinen schweren Verwundungen noch an der Unfallstelle erliegen. Die Beifahrerin erlitt lebensbedrohliche Kopfverletzungen. Ihr Zustand ist weiter kritisch.

Am Tag nach dem Unfall wurde zunächst ein falscher Tatverdächtiger festgenommen. Am Abend kamen die Ermittler dann aber dem tatsächlichen Fluchtfahrer auf die Spur. Der 37-Mann wurde im Anschluss u.a. der fahrlässigen Tötung beschuldigt und inhaftiert. Nach mehr als einer Woche in Schrassig wurde er an diesem Montag aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Ermittlungen wurden inzwischen auch auf den Fahrer des Polizeibusses ausgedehnt.