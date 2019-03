Ein Autofahrer hat am Montagmittag an der Place de l'Europe in der Hauptstadt die Kontrolle über sein Auto verloren und ist mit diesem auf dem Dach gelandet.

Unfall in Kirchberg: Auto landet auf dem Dach

Ein Autofahrer hat am Montagmittag an der Place de l'Europe in der Hauptstadt die Kontrolle über sein Auto verloren und ist mit diesem auf dem Dach gelandet.

(jt) - In der Avenue John F. Kennedy in der Stadt Luxemburg ist am Montag gegen 12 Uhr ein Auto bei einem Verkehrsunfall auf dem Dach gelandet. Der Wagen überschlug sich unweit der Tram-Haltestelle Pfaffenthal-Kirchberg. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Wie es zu dem spektakulären Unfall kam, ist noch nicht bekannt.

Der Fahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Er war beim Eintreffen der Rettungskräfte ansprechbar, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage.

Foto: Gerry Huberty