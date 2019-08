In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Esch/Alzette zu einem tragischen Unfall gekommen.

Unfall in Esch/Alzette: Opfer stirbt noch am Unfallort

(mbb) - In Esch/Alzette hat ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer ein Todesopfer gefordert. Das meldet das Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) am frühen Sonntagmorgen.

Der Unfall fand auf dem Boulevard Charles de Gaulle gegen 23:30 Uhr statt. Für den Verunglückten kam jede Hilfe zu spät: Das Opfer starb noch am Unfallort.

Damit ist ein zweiter Mensch auf den Straßen Luxemburgs an diesem Wochenende gestorben. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist bereits ein 21-jähriger Autofahrer verunglückt. Er war mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren.