In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Esch/Alzette zu einem tragischen Unfall gekommen.

Unfall in Esch/Alzette: Motorradfahrer stirbt noch am Unfallort

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Esch/Alzette zu einem tragischen Unfall gekommen.

(mbb) - In Esch/Alzette hat ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer ein Todesopfer gefordert. Das meldet das Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) am frühen Sonntagmorgen.

21-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall Aus bislang unbekannten Gründen ist am frühen Samstagmorgen ein Mann mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren.

Der Unfall fand auf dem Boulevard Charles de Gaulle gegen 23:40 Uhr statt. Für den Verunglückten kam jede Hilfe zu spät: Der 24-Jährige Mann aus Esch/Alzette starb noch am Unfallort. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.



Damit ist ein zweiter Mensch auf den Straßen Luxemburgs an diesem Wochenende gestorben. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist bereits ein 21-jähriger Autofahrer verunglückt. Er war mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren.