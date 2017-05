Die Rettungskräfte konnten den Mann aus der Grube heben - er kam mit dem Rettungswagen in das Centre hospitalier Emile Mayrisch.

Foto: CISEA

(che) - Wie das "Centre d´incendie et de secours Esch/Alzette" (CISEA) mitteilt, kam es am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr zu einem Arbeitsunfall in der Rue Wurth Paquet in Esch/Alzette.







Ein Arbeiter ging gerade seiner Arbeit nach, als er sich dabei verletzte. Da er sich in einer zehn Meter tiefen Baugrube befand, kam ein Baukran zum Einsatz.









Vor Ort waren zwei Feuerwehrwägen sowie ein Rettungswagen.