Unfall im Raemerich-Kreisel: Fahrer verurteilt

In Zusammenhang mit dem sehr schweren Unfall am 26. Juni 2016 im Kreisverkehr Raemerich bei Esch/Alzette wurde am Mittwoch ein 23-jähriger Mann zu vier Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Er hatte damals am Steuer des Unfallwagens gesessen.

(str/gs) - Das Auto war damals am frühen Morgen, kurz nach 6 Uhr, am Ende der Autobahn A4 mit sehr hoher Geschwindigkeit ungebremst in den Kreisverkehr Raemerich gerast, hatte sich überschlagen und war gegen die Mauer einer Unterführung geprallt. Dann ging das Fahrzeug in Flammen auf. Für eine 20-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle, genau wie ein 38-jähriger Mann, der - ohne den Sicherheitsgurt anzulegen - auf dem Rücksitz Platz genommen hatte.

Der Fahrer, damals knapp 21 Jahre alt, überlebte mit schwersten Verletzungen. Auch der vierte Fahrzeuginsasse, ein 28-jähriger Mann, wurde sehr schwer verletzt.

Ende September 2018, also etwas mehr als zwei Jahre nach dem schweren Unfall, musste sich der Fahrer vor Gericht für den Tod von zwei Menschen verantworten. Am Mittwoch gab die Kriminalkammer nun ihr Urteil bekannt. Die Richter verurteilten den Fahrer zu einer Haftstrafe von vier Jahren, die komplett zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem muss er eine Geldbuße in Höhe von 2.000 Euro zahlen. Darüber hinaus wird ihm ein Fahrverbot für die Dauer von fünf Jahren auferlegt.



Was der Verurteilte den Angehörigen der Opfer an Schadenersatz zahlen muss, ist Gegenstand weiterer, noch ausstehender Gutachten.



Geschwindigkeit und Alkohol

Der Mann, der nach dem Unfall aufgrund seiner Brandwunden deutlich entstellt ist, hatte im Prozess angegeben, dass er sich an nichts erinnern könne. Sein Anwalt stellte in den Raum, sein Mandant sei ohnmächtig gewesen und deshalb nicht für die Folgen des Unfalls haftbar. Niemand könne das Gegenteil beweisen. Deshalb sei er freizusprechen.



Wie das Urteil zeigt, sah das das Gericht dies entscheidend anders. Die Richter leisteten offensichtlich der Ansicht der Staatsanwaltschaft Folge, die dem Fahrer ein schwerwiegendes Fehlverhalten anlastete.



Der Aufprall erfolgte Gutachtern zufolge mit einer Geschwindigkeit zwischen 95 und 155 km/h und das auf einem Straßenabschnitt, auf dem die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h liegt.



Zuvor soll der Wagen mit rund 240 km/h gesteuert worden sein. Der Blutalkoholwert des Fahrers lag zudem bei 1,1 Promille. Die Anklage lautete dann auch auf fahrlässige Tötung in zwei Fällen sowie auf fahrlässige schwerer Körperverletzung.



Der Verurteilte hat 40 Tage Zeit, um gegen das Urteil Berufung einzulegen.