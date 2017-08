(dho) - Ein zwölfjähriger Junge ist am Dienstag im Kletterpark Le'h in Düdelingen zehn Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei mehrere Knochenbrüche an den Extremitäten zugezogen. Der Junge war mit der „Maison relais“ aus Sassenheim am Vormittag im Park. Mit zwei Betreuern befand er sich auf dem sogenannten „Adventure“ Parcours in etwa zehn Metern Höhe.



Die Gruppe war bereits an der letzten von 18 Stationen angekommen, als sich der Unfall ereignete. Um von der Plattform wieder auf den Boden zu kommen, muss die Person sich mit den Karabinern der Sicherungsausrüstung in einem Seil einklinken und runter springen. Dies tat der Junge auch unter Aufsicht seiner Betreuerin, welche angeblich noch prüfte, ob die Karabiner fest im Seil verankert seien. Doch er geleitete nicht langsam zu Boden, sondern stürzte einfach hinunter. Oben am Seil hing noch die beiden Karabiner und das Seil, das eigentlich durch eine Schlaufe an seinem Klettergurt hätten befestigt sein müssen. Der Junge war also nicht ordnungsgemäß gesichert.



„Es war kein Materialfehler“

„Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nur, dass es sich nicht um einen Materialfehler gehandelt hat“, erklärt Gilles Franck, der Betreiber des Parks. Der Klettergurt sowie das restliche Sicherungszeug habe keine Mängel aufgewiesen. Da kein Fehler ermittelt werden konnte, der nicht auf menschliches Versagen zurückgeht, wurde der Park auch nicht von der Staatsanwaltschaft geschlossen.



Gilles Frank ist bis jetzt unklar wie es zu dem Unfall kommen konnte. Das Gurtzeug, das zur Sicherung dient wird täglich von den Verantwortlichen geprüft und auch der gesamte Parkour, inklusive der Bäume die ihn tragen, wird jährlich getestet. Er hofft nun, dass der Verunfallte zu einem späteren Zeitpunkt nähere Erläuterungen zu dem Unfallhergang geben kann.



Allen Nutzern des Kletterparks wird zu Beginn eine Einweisung gegeben, wie sie sich ordnungsgemäß sichern sollen. „Ich weiß nicht, wie wir die Sicherheit noch erhöhen können. Ein Nullrisiko gibt es leider nicht“, sagt Gilles Frank. „In Zukunft werden wir den Nutzern auch sagen, dass sie weder ihren Klettergurt, noch ihr Sicherungszeug lösen dürfen“.