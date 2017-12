(str) - In Cessingen ist es am Freitagmorgen gegen 9 Uhr in der Eisenbahnunterführung in der Rue de Cessange zu einem Unfall gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Autofahrer hatte im Tunnel einen Radfahrer umfahren und zwang somit entgegenkommende Fahrzeuge zu einem Bremsmanöver. Dabei kam es zu einem Auffahrunfall.



Sowohl der Radfahrer sowie auch der Unfallverursacher entfernten sich vom Unfallort. Deshalb sucht die Polizei sowohl nach den Unfallbeteiligten als nach Zeugen. Hinweise nimmt das Hauptstadtkommissariat unter der Nummer 4997-4500 entgegen.