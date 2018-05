Bei einem Verkehrsunfall auf der N4 zwischen Leudelingen und Gasperich wurden am Mittwoch kurz vor Mittag zwei Personen verletzt.

Unfall fordert zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der N4 zwischen Leudelingen und Gasperich wurden am Mittwoch kurz vor Mittag zwei Personen verletzt.

(SH) - Ein abruptes Abbremsmanöver verursachte am Mittwoch kurz vor Mittag einen Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.



Ein Auto befuhr die N4 aus Leudelingen in Richtung Luxemburg-Gasperich, gefolgt von einem Lastwagen und einem weiteren Wagen. Aus bisher ungeklärter Ursache bremste der Fahrer des ersten Fahrzeugs dann abrupt ab. Der Lastwagenfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das erste Auto auf. Dieses wurde durch die Wucht das Aufpralls gegen einen Baum auf der anderen Straßenseite geschleudert. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden in dem Auto eingeklemmt und mussten von der Berufsfeuerwehr der Stadt Luxemburg aus dem Wagen befreit werden. Anschliessend wurden sie in ein Krankenhaus gebracht.

Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt, ebenso wie der Fahrer des Wagens, der sich hinter dem Lastwagen befand. Auch er hatte nicht mehr rechtzeitig bremsen können und war gegen den Schwertransporter geprallt.

Die N4 musste während der Bergungsarbeiten von der Autobahnauffahrt in Richtung Gasperich gesperrt werden. Vor Ort waren neben der Berufsfeuerwehr die Rettungsdienste aus Leudelingen und zwei Krankenwagen.

Der Lastwagenfahrer hatte nicht rechtzeitig bremsen können. Foto: Polizei