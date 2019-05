Bei einem schweren Unfall am Mittwochmorgen kam eine Frau ums Leben, als sie mit ihrem Wagen gegen einen Baum prallte.

Unfall bei "Quatre-Vents" - Frau verstorben

Zu einem sehr schweren Unfall kam es am frühen Mittwochmorgen zwischen Dondelingen und Quatre-Vents. In der letzten Kurve vor dem Verteilerkreis kam eine Autofahrerin gegen 5.30 Uhr mit ihrem Wagen von der Straße ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum. Dabei wurde die 38 Jahre alte Fahrerin aus Nospelt so schwer verwundet, dass sie noch am Unfallort verstarb. Die N12 war bis nach 8.15 Uhr gesperrt. Die Staatsanwaltschaft befasste den Mess- und Erkennungsdienst mit einer Unfalluntersuchung und beantragte eine Autopsie.

