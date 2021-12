Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Ingeldorf und Ettelbrück sind am Samstag acht Personen verletzt worden.

Auf der B7

Unfall bei Ettelbrück fordert acht Verletzte

Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Ingeldorf und Ettelbrück sind am Samstag acht Personen verletzt worden.

(SH) - Gleich drei Fahrzeuge waren am Samstag gegen 13 Uhr auf der B7 zwischen Ingeldorf und Ettelbrück in eine Kollision verwickelt. Als die Beamten einer Polizeistreife, der kurz zuvor eine Ölspur in der Nähe von Stegen gemeldet worden war, am Unfallort eintrafen, lagen zwei verletzte Personen auf der Straße. Die Beamten führten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Sechs weitere Personen wurden ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Wie sich herausstellte, hatte eine Fahrerin, die von Diekirch in Richtung Luxemburg unterwegs war, bei einem Überholmanöver auf der hierfür vorgesehenen Spur, die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Das Fahrzeug geriet daraufhin in den Gegenverkehr, kollidierte zuerst mit einem ersten entgegenkommenden Wagen, der durch die Wucht des Aufpralls auf die Beifahrerseite kippte, und dann frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug. In sämtlichen Fahrzeugen befanden sich mehrere Insassen.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte aus Diekirch, Ettelbrück, Lintgen, Redinden und Ingeldorf sowie ein Notarzt. Während der Bergungsarbeiten blieb die Strecke für den Verkehr gesperrt.

Ein Auto blieb auf der Beifahrerseite liegen. Foto: Polizei





