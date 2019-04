Nach einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern im September 2017 hat die Staatsanwaltschaft am Montag eine vierjährige Haftstrafe für den Verursacher gefordert.

Unfall auf der N5: Schwere Fehler, katastrophale Folgen

Steve REMESCH Nach einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern im September 2017 hat die Staatsanwaltschaft am Montag eine vierjährige Haftstrafe für den Verursacher gefordert.

„Ich hätte nie gedacht, dass Alkohol mich je in eine solche Situation bringen könnte“, meinte am Montag ein 28-jähriger Mann auf der Anklagebank der hauptstädtischen Strafkammer. „Was ich getan habe, ist traurig und lamentabel. Ich bereue es jeden Tag.“

Françoar M. feiert am Abend des 22. September 2017 mit Freunden, trinkt Bier und Whiskey, fährt seine Freunde nach Differdingen und anschließend nach Hause, nach Mersch. Doch dort kommt er nicht an.



Gegen 4 Uhr morgens verursacht er einen Unfall mit einem entgegenkommenden Auto auf der N5 zwischen Dippach und Bartringen. Er bleibt unverletzt. Das junge Paar im anderen Auto nicht. Er, 28 Jahre alt, und sie, gerade 22, sind tot.



Der Wagen der beiden Unfallopfer war von einem entgegenkommenden Auto gestreift worden, ins Schleudern geraten und schließlich mit der Beifahrerseite gegen einen Baum geprallt. Foto: Polizei / LW-Archiv

Vor Gericht muss sich Françoar M. deswegen nun wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen verantworten. Einem Zeugen zufolge ist er nach dem Unfall kaum ansprechbar. Sein Blutalkoholwert liegt bei rund 2,2 Promille.

Was ist geschehen?

Seine Erinnerung erscheint klar. „Ich habe den Kreisverkehr in Richtung Luxemburg-Stadt verlassen“, erzählt er dem vorsitzenden Richter. „Dann kamen mir drei Autos entgegen. Bei einem vierten blendeten mich die Scheinwerfer. Ich bemerkte einen dumpfen Schlag am Wagen.“ Nach 150 Metern hält er seinen Renault Clio an, schaltet die Warnblinkanlage ein.

Den Unfallablauf schildert ein Sachverständiger aus Deutschland. Der Renault hat auf dem dreispurigen Streckenabschnitt die rechte Spur verlassen, die Überholspur überquert und dann den doppelten Strich.



Auf der linken Fahrbahn streift er zunächst nur den Radkasten des entgegenkommenden Mercedes Combi, dann verhakt sich sein Vorderreifen mit dem Hinterreifen des anderen Wagens.



Der Mercedes dreht sich um die eigene Achse und schleudert nach mehreren hundert Metern mit der Beifahrerseite fast ungebremst gegen einen Baum.

Der Renault hält 150 Meter nach dem Impakt an. Dem Sachverständigen zufolge war der Fahrer nur 50 km/h schnell als er seinen Wagen in betrunkenem Zustand auf die Gegenfahrbahn lenkte. Der Mercedes kam ihm mit etwa 90 km/h entgegen. Foto: Polizei / LW-Archiv

Den Rettungskräften vor Ort bietet sich ein schreckliches Bild. Der Wagen ist am Aufprallpunkt, direkt an der Beifahrertür, bis zur Fahrzeugmitte eingedrückt.



Bei keinem von beiden Autoinsassen gibt es mehr ein Lebenszeichen. Beide haben multiple schwerste Verletzungen erlitten und sind sofort nach dem Aufprall tot, führt ein Rechtsmediziner aus.

„Es gab keinen Zeitraum für eine sinnvolle Reaktion“, hält der Unfallgutachter fest. Demnach gab es keine Möglichkeit für den Mercedes-Fahrer, die Kollision zu verhindern.



Die Frage ist relevant, da auch er zum Unfallzeitpunkt unter Alkohol-, Cannabis- und Medikamenteneinfluss stand.

Ankläger fordert hohes Strafmaß

Dem Angeklagten seien schwere Fehler vorzuwerfen, die zur fahrlässigen Tötung von zwei Menschen geführt hätten, unterstrich der Vertreter der Staatsanwaltschaft in seiner Anklagerede. „Schwere Fehler mit katastrophalen Folgen“, bekräftigte er. Dementsprechend hoch müsse auch das Strafmaß ausfallen.

Das Gesetz sehe für fahrlässige Tötung, für die auch der geringste Fehler haftbar mache, eine Haftstrafe von drei bis fünf Jahren vor, dazu eine Geldstrafe bis zu 25000 Euro.



Eine Gefängnisstrafe von vier Jahren, die nur zum Teil zur Bewährung ausgesetzt werden dürfe, sei Schuld und Tat angebracht.



Dazu müsse ein Fahrverbot kommen, von vier Jahren wegen der fahrlässigen Tötung und zusätzlichen 22 Monaten wegen der Alkoholfahrt. Hierbei dürfe es aber kein Strafaufschub über den Arbeitsweg hinaus geben.

Die Hinterbliebenen der Opfer forderten am Montag zudem Schadenersatz in einer Gesamthöhe von mehr als einer halben Million Euro.



Das Urteil der 7. Strafkammer ergeht am 16. Mai.