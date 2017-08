(str) - Kurz vor 9 Uhr verlor am Montagmorgen ein Autofahrer auf der Autobahn A6 in Richtung Belgien kurz vor der Autobahnbrücke in Mamer die Kontrolle über seinen Wagen. Er prallt mit voller Wucht mit der Fahrerseite gegen die kalifornische Mauer, sodass ein Hinterrad abgerissen wurde.

Dieses wurde mit Schwung auf die Gegenfahrbahn geschleudert und schlug auf der Motorhaube und der Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Autos auf.



Sowohl dieser Fahrer als auch der Unfallverursacher erlitten leichte Verletzungen. Ein nachfolgender Wagen wurde durch Trümmerteile beschädigt.