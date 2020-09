Unfall auf der A4 in Richtung Luxemburg

Auf der Escher Autobahn A4 ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Frau lebensgefährlich verletzt wurde.

(dho) - Auf der Escher Autobahn A4 in Richtung Luxemburg ist es in Höhe Foetz am Donnerstag gegen 12.20 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Frau lebensgefährlich verletzt wurde. Es bestand daher am Nachmittag erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung in diesem Bereich.

Wie die Polizei mitteilt, ist ein Auto beim Auffahren auf die Autobahn von einem Abschleppfahrzeug erfasst worden, als die Fahrerin auf die rechte Spur wechseln wollte. Durch den Zusammenstoß drehte sich das Fahrzeug und schleuderte gegen die Leitplanke der linken Fahrbahn.

Bei dem Unfall wurde die Autofahrerin lebensgefährlich verletzt. Nachdem sie vom Notarzt vor Ort versorgt wurde, wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

Während der Rettungsarbeiten musste die Autobahn kurzfristig gesperrt werden. Der Verkehr musste rechtsseitig über eine Spur geleitet werden. Die Staatsanwaltschaft beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst mit der Unfallerhebung.

A4 Autoroute d'Esch, Rond-Point Raemerich Richtung Croisement Merl op Héicht Foetz

