(mth) - Am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr kippte ein Lastwagen an einer Ausfahrt der A3 am Autobahnkreuz Bettemburg um. Der Fahrer, der zuvor aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, blieb unverletzt.

Das schwere Fahrzeug war zudem mit 13 Tonnen Schweinefleisch beladen, so dass die Bergungsarbeiten sich schwierig gestalteten. Zwei spezielle Abschleppfahrzeuge mit Kran waren notwendig, um den Lastwagen zu bergen.

Nach vier Stunden war der Einsatz beendet und die Ausfahrt konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden. Im Einsatz waren Rettungskräfte aus Düdelingen und Aspelt sowie die Straßenpolizei und Vertreter der Straßenbauverwaltung und des Gesundheitsamts.