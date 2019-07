Ein Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen sorgte am Dienstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen auf der A13.

Unfall auf der A13

(mth) - Am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr gab es einen Auffahrunfall am Verteiler zwischen A13 und A3 in Fahrtrichtung Luxemburg.

Zwei Fahrzeuge wurden beschädigt und blieben auf der rechten Fahrspur liegen. Aufgrund des Unfalls kam es zeitweilig zu Verkehrsbehinderungen.