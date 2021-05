Ein Fahrer rammte am Mittwoch ein Verkehrsschild und landete nach einigen Metern mit seinem Fahrzeug in einem Graben.

Unfall auf der A1 wegen Trunkenheit am Steuer

(jwi) - Auf der Autobahn A1 in Richtung Deutschland kam es bei der Ausfahrt Senningerberg am Mittwoch gegen 15.20 Uhr zu einem Unfall. Der Fahrer rammte ein Verkehrsschild und landete nach einigen Metern mit seinem Fahrzeug in einem Graben. Dabei brachen zwei Räder ab.

Foto: Polizei

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der verunfallte Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Es folgte der Führerscheinentzug mit sofortigem provisorischem Fahrverbot. An zwei vorbeifahrenden Fahrzeugen entstand indes durch die herumliegenden Gegenstände geringer Sachschaden.

Foto: Polizei

Knapp zehn Minuten davor gab es einen weiteren Unfall auf dem CR141b in Wasserbillig. Der Anhänger eines Lastwagens streifte in einer Rechtskurve zwei Fahrzeuge. Die Frau im zweiten Wagen wurde eingeklemmt und kam zur anschließenden Kontrolle in ein Krankenhaus. Ersten Informationen nach bestehe allerdings keine Lebensgefahr, so die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Materialschaden.

