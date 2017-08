(str) - In Consdorf ist es am Donnerstagnachmittag in der Rue de Mullerthal zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Erste Meldungen von Unfallstelle zufolge soll es sich um einen schweren Unfall handeln. Ein Rettungshubschrauber ist vor Ort im Einsatz. Nähere Informationen liegen bislang nicht vor.